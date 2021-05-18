Рудик: "Голос" вимагає аудиту діяльності Степанова на посаді міністра

"Ми послідовно і системно рік боролися за те, щоб міністр охорони здоров’я Степанов пішов у відставку і сьогодні це сталося. Міністр охорони здоров'я провалив три конкретні системні задачі, які стояли перед ним: перше - це забезпечення масового тестування, друге - забезпечення лікарень киснем, і третє - забезпечення масової вакцинації, основна задача, яка в цьому році стояла перед міністром охорони здоров’я", - заявила вона.

Рудик наголосила, що самого звільнення з посади Степанова недостатньо. Слід провести ретельне розслідування його діяльності і "Голос" цього домагатиметься.

Відставка Степанова не означає автоматичне відновлення повноцінної боротьби з COVID-19 в Україні, тому до потенційних кандидатів на крісло очільника МОЗу "Голос" має конкретні вимоги.

"Наразі ми чекаємо нових кандидатів у міністри. Ми чекаємо, що ці люди прийдуть з аудитом міністерств і чітким конкретним планом, яким чином буде працювати їх міністерство надалі. До кандидата у міністри охорони здоров’я у нас є конкретні задачі: перше - провести системний аудит МОЗ, друге - скласти чіткий план вакцинації на наступні півроку і третє - зробити те, що вже роблять інші міністри охорони здоров’я по всіх країнах, це почати перемовини про закупку вакцин на наступний рік", - заявила Кіра Рудик.