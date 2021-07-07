Рудник "Суха балка" заявляє про ризик зриву виробництва через тиск силовиків

"Тільки протягом останнього місяця, починаючи з 11 червня поточного року, на підприємство двічі вривалися співробітники силових структур під приводом проведення огляду/обшуку шахти "Ювілейна". В даний час на підприємстві втретє проводиться обшук, робота знову припинена, виконання виробничої програми і стабільність роботи поставлені під загрозу", - повідомив рудник.

Як розповіли на підприємстві, протягом останніх двох з половиною місяців Криворізька окружна прокуратура спільно з управлінням СБУ в Кривому Розі, Криворізьким відділенням поліції і центрально-міським районним судом Кривого Рогу здійснюють відносно ПрАТ "Суха балка" незаконні дії, "прикриваючись надуманим кримінальним провадженням, грубо порушуючи норми і вимоги українського законодавства".

28 квітня Криворізькою окружною прокуратурою було розпочато досудове розслідування за ст.272 Кримінального кодексу України "Порушення правил охорони праці" на підставі матеріалів, які надійшли від УСБУ в Дніпропетровській області. Дані матеріали являють собою свідчення "свідків", які насправді є звільненими на початку 2021 р. співробітниками рудника "Суха балка", не пройшли щорічний іспит на знання техніки і правил охорони праці.

"При цьому стаття 272 КК України відноситься до проступків, а не злочинів і підслідна органам поліції, а не СБУ. У період з 28.04.2021 р.по 11.06.2021 р. прокурор спільно з дізнавачем поліції за оперативної підтримки СБУ провели допит так званих "свідків". Попри явні порушення, а також необ'єктивні, упереджені показання, які були отримані від зазначених свідків, суддя центрально-міського районного суду м.Кривого Рогу дозволив прокурору та слідчому провести огляд з можливістю вилучення документів на ПрАТ "Суха балка", - зазначають на підприємстві.

11 червня прокурор Криворізької окружної прокуратури, спільно з дізнавачем Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, за підтримки відділу УСБУ в м.Кривий Ріг, з раніше звільненими співробітниками рудника та іншими невідомими особами незаконно проникли на територію ПрАТ "Суха балка", де намагалися провести огляд шахти "Ювілейна".

"При перевірці документів виявилося, що у дізнавача термін дії службового посвідчення закінчився близько 6 місяців тому, а співробітники СБУ, раніше звільнені співробітники рудника та інші невідомі особи знаходяться на території ПрАТ незаконно, так як вони не вказані у визначенні суду. Після надання зазначеними особами всіх належних документів було проведено огляд шахти "Ювілейна", - йдеться в заяві прес-службі.

5 липня на територію підприємства знову прийшли ті ж представники правоохоронних органів, але вже з дозволом від іншого судді центрально-міського районного суду Кривого Рогу на проведення обшуку.

"Окремо необхідно зазначити, що в самому рішенні суду на проведення обшуку зазначено, що клопотання прокурора підтверджується доданими до нього доказами, а саме: копією витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, показаннями раніше звільнених працівників ПрАТ "Суха балка" та довідкою з державного реєстру майнових прав на нерухоме майно. Тобто, немає жодних доказів необхідності проведення обшуку, а відповідно і підстав для задоволення клопотання", - підкреслили на підприємстві.

Внаслідок незаконних та протиправних дій вказаних правоохоронців, тричі за один місяць додають на підприємстві, був порушений робочий процес, діяльність дестабілізована.

"Підприємство відкрите до співпраці з правоохоронними органами, але виключно в правовому полі. Однак послідовність і характер дій силових структур по ПрАТ "Суха балка" наочно свідчить про те, що верховенство закону в Україні для окремих правоохоронців і суддів - порожній звук. Бажання встановити контроль над підприємством і" обкласти його даниною" - для них, на жаль, понад будь-якого закону",-сказано в заяві прес-служби рудника.