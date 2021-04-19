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Рудик: "Голос" залучив підприємців до фіналізації антикризового плану для економіки

Автор: РБК-Україна

Партія "Голос" залучила підприємців до фіналізації антикризового плану для економіки.

Про це повідомила лідер партії Кіра Рудик, передає сайт політсили.

За її словами, "Голос" послідовно виступає за збалансовану та активну політику держави, спрямовану на підтримку економіки, збереження робочих місць та захист підприємств від банкрутства.

"Уряд Шмигаля обмежує свою підтримку економіки тим, що виплачує частині підприємців по 8 000 гривень. Це не допомога, це - знущання. На ці гроші неможливо платити зарплату та зберегти робочі місця, неможливо погасити кредит чи платити оренду. Тому депутати "Голосу" зареєстрували у парламенті законопроект № 5346, що спрямований на підтримку підприємців та захист робочих місць під час пандемії. Він містить чотири реальні інструменти підтримки економіки", - заявила Рудик.

Зокрема, звільнення від сплати ЄСВ для всіх підприємств, що постраждали від локдауну.

Друге - мораторій на податкові та планові неподаткові перевірки.

Третє - надання права громадам зменшувати ставки місцевих податків і зборів для підтримки бізнесу.

Четверте - розширення можливості отримати виплати від держави, щоб хоч вісім тисяч гривень отримали всі підприємці, які потребують допомоги через зупинку бізнесу.

"Разом з ключовими об'єднаннями бізнесу незабаром ми фіналізуємо план "Голосу" для підтримки економіки. До спільної роботи готові приєднатися Спілка українських підприємців, Українська рада бізнесу, Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата, а також більш як 10 галузевих асоціацій. Спільна позиція українських підприємців та конструктивних сил у Верховній раді дозволить врятувати економіку від наслідків коронавірусу. Головне, щоб був план дій та бажання його реалізувати", - резюмувала Рудик.

Нагадаємо, як повідомляла раніше лідер "Голосу" Кіра Рудик, минулого тижня партія зареєструвала законопроект №5346, який передбачає підтримку бізнесу на час локдауну.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниекономікаПартія ГолосКіра Рудик
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