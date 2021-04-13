"Голос" має економічний антикризовий план для країни, - Рудик

Партія "Голос" заявила, що має економічний антикризовий план для країни. Його прийняття має захистити робочі місця українців, зберегти підприємства від банкрутства і дати шанс економіці на розвиток.

"За цей рік Україна ще більше ”закріпила" за собою звання найбіднішої країни Європи. І мільйони українців щодня відчувають це на собі! Уряд своєю абсолютною некомпетентністю довів країну до цього стану. Попри пусті обіцянки зростання економіки, за перший квартал ми бачимо зниження на 3%. Безробіття зараз уже на рівні кризи 2009 року. За минулий рік близько мільйона українців, просто вдумайтесь в цю цифру, близько мільйона втратили роботу", - заявила Рудик.

За її словами, ціна неоголошених заздалегідь локдаунів вражаюча. Лише сектор громадського харчування, ресторатори втратили більш як 6 млрд гривень.

"При цьому лише 3 мільярди гривень уряд виділив на всіх підприємців. Наразі більшість малих та середніх підприємств можуть протриматися в умовах карантину приблизно два місяці. Потім вони закриються назавжди. А державну допомогу, яку зараз виділяють, вони витратять на погашення кредитів", - додає вона.

Вона переконана, у Кабінету міністрів немає плану для економіки, оскільки уряд досі не запропонував нічого системного для того, щоб захистити роботу та доходи громадян.

Водночас вона наголошує, "Голос" пропонуємо два конкретних кроки. Перший - організована вакцинація.

"Ще 100 днів тому "Голос" запропонував дорожню карту вакцинації, потрібно просто скористатися нею зараз для того, щоб жодна вакцина не пропадала. Для того, щоб люди, які хочуть вакцинуватися, мали доступ. Вакцинація - це єдиний шанс для країни повернутися до нормальної роботи і життя", - наголошує Рудик.

Другий крок - виконання антикризового економічного плану "Голосу".

"Ми закликаємо проголосувати наш законопроєкт №5346 для підтримки економіки. Це реальний план дій, щоб захистити робочі місця українців, зберегти підприємства від банкрутства і дати шанс нашій економіці на розвиток. Час повернути людину в центр політики. Час використати наші знання, експертизу, ідеї, щоб показати результат. Українці очікують від нас цього", - резюмувала Рудик.