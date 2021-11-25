Ручний режим виплати боргів за "зелену" енергію зупиняє інвестиції у галузь, - "ДТЕК ВДЕ"

"Те, що відбувається навпаки, закриє ринок для нових інвестицій у "зелену" енергетику. Так, справді, наразі "ДТЕК ВДЕ" не отримала не однієї копійки з цих залучених облігацій "Укренерго". Тобто ми залишилися єдиними, кому не заплатив "Гарантований покупець" 3 млрд грн", - сказав Куніцкіс.

Він зазначив, що компанія залучала міжнародне фінансування для своїх проектів, випускала перші "зелені" єврооблігації в Україні.

"Гроші з цих бондів пішли на фінансування цих проектів. І практично ми були ті, які створювали хороше правильне середовище для залучення "зелених" інвестицій у "зелену" енергетику - своїми проектами та своїм прикладом", - сказав гендиректор.

Водночас він зазначив, що від держави та держпідприємства "Гарантований покупець" компанія не отримує жодних виразних пояснень та причин затримки платежу.

"На жаль, влада не розуміє, що навіть такий маленький прецедент, який стосується лише однієї компанії, за собою тягне дуже велику низку пригод. Подій, які називаються "недовіра інвестору", - сказав Куніцкіс.

Він додав, що компанія отримує масові дзвінки та прохання інвесторів пояснити чому гроші, які дали під фінансування лише проектів ВДЕ задіяні у незрозумілих схемах.

"Це знижує рейтинг інвест-клімату в Україні і один такий прецедент може вплинути не лише на нас, він вплине на всю галузь відновлюваної електроенергії, оскільки кредити будуть недоступні або вони будуть недоступні за дуже дорогими відсотками", - підсумував Куніцкіс.

За його словами, влада фактично зупиняє інвестиції у "зелену" енергетику України.