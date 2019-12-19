Ручне управління енергетикою у виконанні Геруса знищує галузь, - нардеп

Глава енергетичного комітету Верховної ради Андрій Герус намагається "в ручному режимі" керувати енергетикою, що знищує галузь. Таку думку висловив народний депутат, перший заступник голови комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко, коментуючи провал комітетом законопроекту по "зеленому" тарифу (№2543).

Депутат заявив, що неприйняття енергетичним комітетом ВР компромісного законопроекту по "зеленому" тарифу є неконструктивною позицією і створює серйозні проблеми інвесторам у сфері ВДЕ. На його думку, пауза, яку взяли депутати комітету у вирішенні цього питання, обернеться негативними наслідками для галузі альтернативної енергетики та держави в цілому.

"У людей там буде валитися бізнес, кредити. Вони ж цього не беруть до уваги. Треба, принаймні, хоч якось концептуально виходити, я поки не бачу якогось рішення. Я розумію, що просто взяли відстрочку. Міністерство сказало, що воно займається якоюсь загальною політикою", - повідомив Кучеренко.

Депутат вважає, що Герус, "з подачі" якого був провалений законопроект, намагається в ручному режимі керувати енергетикою, що призводить до виникнення проблем в галузі.

"У нього поки немає позиції. Тому що він намагається в ручному режимі керувати всім энергосектором. Жоден інститут нормально не працює, комісія не працює, міністерство не працює. Ручне іде управління, ця модель, ми все це проходили", - сказав Кучеренко.

Нагадаємо, проект закону 2543, яким передбачається можливість добровільного зниження "зеленого" тарифу, був зареєстрований у Верховній раді 6 грудня 2019 року.

За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Лесі Василенко, проект дозволить державі виконати зобов'язання перед інвесторами і в той же час зменшити навантаження виплат за "зеленим" тарифом на ринку енергетики.

На засіданні комитетапо питань енергетики та ЖКП 13 грудня цей законопроект не знайшов підтримки у депутатів, проти нього голосували депутати з фракції "Слуга народу", на чолі з головою комітету Герусом.