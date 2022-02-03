Ручне регулювання ринку газу призведе до згортання реформи, - ЕBА
Ручне регулювання ринку газу скасовує позитивні зміни проведеної реформи ринку природного газу, а також робить його непривабливим для міжнародних інвестицій та загалом негативно впливає на інвестиційний клімат України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки Європейської бізнес асоціації (ЕВА) на підставі аналізу законодавчих ініціатив про так звану "участь держави в регулюванні ринку газу" №6426 та №6426-1.
"Передбачені проектами норми суттєво змінять правила функціонування сектора, негативно позначаться на конкуренції на цьому ринку, а також фактично скасують позитивні зміни проведеної реформи ринку природного газу. Як наслідок, цей сектор буде непривабливим для міжнародних інвестицій, від чого постраждає й інвестиційна привабливість України загалом", - йдеться у ньому.
В ЕВА наголосили, що такі дії критично сприйматимуться серед іноземних партнерів і не сприятимуть інтеграції з ринками природного газу держав-сторін Енергетичного Співтовариства.
Крім того, відповідно до угоди про асоціацію України з ЄС, перед прийняттям цих законопроектів уряд мав провести консультації з Європейською Комісією щодо відповідності їхнім правилам та нормам ЄС.
Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.
Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.
Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.