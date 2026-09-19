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Ручное регулирование цен на электроэнергию: эксперт предупредил о серьезных последствиях

15:38 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Новиков
Украине пора отказаться от ручной установки прайс-кэпов (фото: Getty Images)

Украине нужно отказаться от ручной установки прайс-кэпов и переходить к европейской модели работы энергорынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

По его словам, физически украинская энергосистема уже объединена с ЕС, однако полной коммерческой интеграции - market coupling - до сих пор нет.

"Market coupling - это означает совместимость, коммерческую совместимость рынков электрической энергии, газа с рынками Европейского Союза, потому что у нас есть совместимость техническая, вы знаете, да", - говорит эксперт.

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Он добавил, что украинская энергосистема полностью объединена с энергетической системой Европейского Союза с марта 22-го года, но "нет совместимости еще коммерческой, так называемого market coupling".

По словам Омельченко, даже весеннее повышение прайс-кэпов не решило проблему системно, поскольку предельные цены и дальше устанавливаются вручную. Это делает правила менее предсказуемыми и одной из причин слабого интереса инвесторов к украинскому энергорынку.

"И накануне зимы надо как-то изменить принципы установления прайс-кэпов или предельной цены из ручного режима. У нас все любят в ручном режиме чиновники делать. Это их мечта всем управлять в ручном режиме: ценами, тарифами, рынками, всем. Но от этой привычки пришло время отказываться", - заявил эксперт.

Напомним, глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Ольга Евстигнеева отметила, что системные долги также могут помешать Украине полноценно интегрироваться в европейский энергорынок.

Ранее бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отмечал, что искусственные ценовые ограничения на украинском энергорынке заставляют Украину недоиспользовать импорт электроэнергии из Европы.

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