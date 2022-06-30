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Рубльова зона в Маріуполі: співробітнику банку оголосили підозру

Фото: за рубльову зону в Маріуполі оголошено першу підозру (sputnik by)
Автор: Юлія Бойко

Співробітнику банку в окупованому Маріуполі оголосили підозру в колабораціонізмі за допомогу у введенні так званої рубльової зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що колишньому працівнику банківської установи оголошено підозру в колабораційній діяльності.

За даними слідства, чоловік раніше очолював місцеве відділення приватного банку. Після окупації Маріуполя він у змові з представниками російських військових адміністрацій забезпечив роботу "Центрального банку ДНР". При цьому він набирав кадри з числа колишніх і діючих співробітників українських фінансових установ.

"Також він сприяв військам РФ у витісненні з обігу української гривні та введенні на тимчасово окупованих територіях так званих рубльових зон. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни вводять рублеву зону в окупованій частині Запорізької області.

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