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У Запорізькій області окупанти прикриваються цивільними і вводять "рублеву зону"

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Запоріжжя, П'ятниця 29 квітня 2022 07:10
У Запорізькій області окупанти прикриваються цивільними і вводять "рублеву зону" Фото: у Запорізькій області окупанти прикриваються цивільними і вводять рублеву зону (https://t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Артур Родивилов

Росіяни продовжують вести обстріли міст Запорізької області, використовують цивільних українців як живий щит і змушують вводити "рублеву зону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

За словами жителів Василівки, в місті значно збільшилася кількість російських військових. Вони розміщуються в житлових кварталах, щоб ховатися за цивільними і використовувати їх як живий щит.

Також відомо, що окупанти роздають гуманітарну допомогу і медикаменти тільки тим, хто їх підтримує і сприяє їх злочинній діяльності. Багато жителів співпрацювати з росіянами відмовляються.

Ситуація в Пологівському районі залишається напруженою. Через терористичні дії окупаційних військ кількість руйнувань збільшується щодня.

Під обстрілами знаходяться Оріхів і Гуляйполе, а також населені пункти навколо.

У селах Ботієве та Строганівка Мелітопольського району окупаційна комендатура вимагає від підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку та дозвілля.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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