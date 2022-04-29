У Запорізькій області окупанти прикриваються цивільними і вводять "рублеву зону"
Росіяни продовжують вести обстріли міст Запорізької області, використовують цивільних українців як живий щит і змушують вводити "рублеву зону".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.
За словами жителів Василівки, в місті значно збільшилася кількість російських військових. Вони розміщуються в житлових кварталах, щоб ховатися за цивільними і використовувати їх як живий щит.
Також відомо, що окупанти роздають гуманітарну допомогу і медикаменти тільки тим, хто їх підтримує і сприяє їх злочинній діяльності. Багато жителів співпрацювати з росіянами відмовляються.
Ситуація в Пологівському районі залишається напруженою. Через терористичні дії окупаційних військ кількість руйнувань збільшується щодня.
Під обстрілами знаходяться Оріхів і Гуляйполе, а також населені пункти навколо.
У селах Ботієве та Строганівка Мелітопольського району окупаційна комендатура вимагає від підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку та дозвілля.
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