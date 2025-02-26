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Рубио о встрече с РФ: переговоров по Украине не было, мы не рисовали линии на карте

США, Среда 26 февраля 2025 22:50
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Рубио о встрече с РФ: переговоров по Украине не было, мы не рисовали линии на карте Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время встречи США и России 18 февраля, переговоров по Украине не было. Американцы пытались выяснить, серьезно ли россияне настроены остановить войну.

Об этом заявил во время интервью госсекретарь США Марко Рубио, пишет РБК-Украина со ссылкой на Госдеп.

Он отметил, что речь не идет о доверии к россиянам, а речь идет о действиях - или они серьезно настроены остановить войну или они выдвигают максималистские требования, "которые, как они знают, не могут быть выполнены, тогда будет понятно, что они несерьезно относятся к этому".

"Но мы должны это проверить, да? Это единственный способ узнать, возможно ли это или нет. И мы были очень четкими с россиянами. Не было никаких переговоров. Мы не садились над картой и не начинали рисовать линии", - сказал он.

По словам Рубио, представители США дали четко понять, что если россияне заинтересованы (рисовать линии, - ред), США не могут ничего делать, как и не могут сотрудничать экономически, не могут взаимодействовать "в куче других вещей".

В то же время, Рубио уверен, что они хотят этого (рисовать линии, - ред), но "они не могут этого получить, это не может произойти, пока не закончится война".

"И это было нашей мыслью: если вы хотите иметь более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами по многим другим вопросам по всему миру, как геополитическим, так и экономическим, эта война должна закончиться. Поэтому нам нужно проверить, насколько серьезно они относятся к этому", - отметил он.

Переговоры США и России

18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и России. Встреча закончилась через 4,5 часа.

В частности, американскую делегацию представляли госсекретарь США Марко Рубио, советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

От России были глава МИД РФ Сергей Лавров, главный внешнеполитический советник Кремля Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

После встречи Fox News сообщило, что США и РФ якобы разработали "трехступенчатый мирный план".

Уточним и то, что по данным Bloomberg, целью переговорщиков в Эр-Рияде было подготовить встречу Трампа с Путиным, которая может состояться до конца февраля.

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