Рубио удивил НАТО, изменив риторику о России, - Politico

Четыре европейские дипломатические чиновники, знакомые с ходом встречи рассказали, что в частном разговоре во вторник Рубио намекнул, что Сенат, вероятно, рассмотрит законодательство об усилении санкций против России после завершения работы над налоговым и бюджетным законопроектом президента Дональда Трампа.

Так называемый "большой красивый законопроект", который, по словам госсекретаря США, может быть принят уже на этой неделе.

Сообщается, что Рубио, которого критиковали на ужине из-за нежелания Трампа ужесточать политику в отношении Москвы, признал своим европейским коллегам, что Россия является проблемой, которая сдерживает мирные переговоры по прекращению войны в Украине.

Но через несколько часов, во время эксклюзивного интервью, Рубио изложил обоснование администрации по воздержанию от дальнейших санкций против России.

"Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно придем и сокрушим их еще большими санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность разговаривать с ними о прекращении огня, а кто тогда с ними будет разговаривать?" - сказал Рубио.

Он также добавил, что Трамп якобы будет знать "время и место" для изменения тактики.

Почему возникло разногласие

Отвечая на вопрос об этом разногласии, высокопоставленный чиновник США сказал, что Рубио подчеркивает те же основные моменты, но его собеседники сосредотачиваются на разных аспектах.

"Министр очень последовательно встречался и звонил своим коллегам по трем ключевым вопросам: во-первых, президент твердо убежден, что единственный способ завершить эту войну - это переговоры; во-вторых, как только США введут новые санкции против России, возможность для США участвовать в этих переговорах закрывается; и в-третьих, Сенат, по крайней мере в Америке, является независимым органом, который в определенный момент собирается рассмотреть эти санкции", - сказал чиновник.