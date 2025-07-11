Рубио заявил о "новом подходе" РФ к войне, но Лавров озвучил старую позицию Кремля

"Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом", - заявил министр.

Стоит добавить, что, по словам Рубио, во время переговоров в Малайзии, Российская Федерация (РФ) США "новый и другой подход" по урегулированию войны в Украине. В то же время он не уточнял, что именно он представляет.