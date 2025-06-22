Рубио призвал Иран к переговорам с США: мы готовы хоть сейчас

По мнению Рубио, после американских ударов по ключевым ядерным объектам Иран должен выбрать путь мира и согласиться на предложение США по новому соглашению.

"Мы делали все, мы прилагали невероятные усилия, хорошо, чтобы заключить сделку с этими людьми. Мы даже выдвинули им предложение, элементы которого они хотели, и мы готовы прямо сейчас. Если они позвонят прямо сейчас и скажут, что хотят встретиться, давайте обсудим это, мы готовы это сделать", - сказал он.

По словам госсекретаря США, американский президент Дональд Трамп дал четко понять, что хочет решить вопрос с Ираном дипломатическим путем, но предупреждал о последствиях, если сделки не будет за 60 дней.

"И я думаю, они считали, что имеют дело с другим типом лидера, похожим на тех лидеров, с которыми они играли в игры в течение последних 30 или 40 лет. И они выяснили, что это не так... То, что произойдет дальше, теперь будет зависеть от того, что Иран решит делать дальше. Если они выберут путь дипломатии, мы готовы, мы можем заключить сделку, которая будет выгодной для них, иранского народа, и хорошей для мира. Если они выберут другой путь, тогда будут последствия", - добавил Рубио.