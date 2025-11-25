ua en ru
Рубио впервые принял участие в заседании "коалиции решительных" по Украине

Вторник 25 ноября 2025 21:34
UA EN RU
Рубио впервые принял участие в заседании "коалиции решительных" по Украине Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Государственный секретарь США Марко Рубио впервые принял участие в видеоконференции "коалиции решительных" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Французский Елисейский дворец рассказал, что США и коалиция договорились создать рабочую группу для усиления переговоров по послевоенным гарантиям безопасности для Украины.

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, группу будут возглавлять Франция и Великобритания при участии Турции. Кроме того, впервые будут привлекать США.

Он отметил, что целью создания рабочей группы является "точное определение вклада каждого участника и окончательное согласование гарантий безопасности".

Коалиция решительных

Великобритания и Франция создали "коалицию решительных", взяв на себя ведущую роль в продвижении мирных усилий по Украине. К ней присоединились государства, которые готовы предоставлять военную поддержку или другие ресурсы для обеспечения безопасности в Украине.

Коалиция поставляет современное вооружение, занимается подготовкой украинских военных и участвует в восстановлении украинской инфраструктуры.

Британский министр обороны Джон Гили рассказал, что ключевой целью инициативы является обеспечение надежной защиты и стабильности для Украины.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что усилия по завершению полномасштабной войны в Украине находятся на "решающем этапе". По его словам, Киев нуждается в "наборе очень надежных гарантий безопасности, а не гарантий на бумаге".

Отметим, по словам премьера Британии Кира Стармера, украинский лидер Украины Владимир Зеленский считает, что большинство пунктов мирного плана США можно принять.

