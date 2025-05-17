Рубио: Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

"В конце концов, единственное, что может развязать этот тупик (вероятно, речь о войне в Украине - ред.) - это прямой разговор между Трампом и Путиным. Он уже открыто выразил желание и уверенность, что это должно произойти. И надеемся, это скоро решится", - заявил Рубио.

На уточняющий вопрос ведущей, планируется ли встреча лидеров, госсекретарь США сказал, что россияне, по его мнению, тоже готовы к диалогу. Теперь нужно решить, где и когда пройдет встреча Трампа и Путина.

"Я не знаю. Мы точно сделали предложение. Президент уже публично выступил с этим предложением. Организация такой встречи требует определенной работы. Поэтому не могу сказать, что это уже планируется относительно места и даты. Но президент хочет это сделать. Он хочет это сделать как можно быстрее. Думаю, российская сторона тоже выразила готовность. Теперь вопрос в том, чтобы всех собрать и решить где, когда и о чем будет встреча", - ответил американский дипломат.