Рубио: Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет как можно скорее провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Face the Nation.
"В конце концов, единственное, что может развязать этот тупик (вероятно, речь о войне в Украине - ред.) - это прямой разговор между Трампом и Путиным. Он уже открыто выразил желание и уверенность, что это должно произойти. И надеемся, это скоро решится", - заявил Рубио.
На уточняющий вопрос ведущей, планируется ли встреча лидеров, госсекретарь США сказал, что россияне, по его мнению, тоже готовы к диалогу. Теперь нужно решить, где и когда пройдет встреча Трампа и Путина.
"Я не знаю. Мы точно сделали предложение. Президент уже публично выступил с этим предложением. Организация такой встречи требует определенной работы. Поэтому не могу сказать, что это уже планируется относительно места и даты. Но президент хочет это сделать. Он хочет это сделать как можно быстрее. Думаю, российская сторона тоже выразила готовность. Теперь вопрос в том, чтобы всех собрать и решить где, когда и о чем будет встреча", - ответил американский дипломат.
Напомним, сегодня президент США Дональд написал в соцсетях, что позвонит в понедельник российскому диктатору Владимиру Путину. Он планирует обсудить войну в Украине и ряд других вопросов.
"Я буду звонить президенту России Владимиру Путину в понедельник в 10:00 утра. Тема разговора - прекращение "кровавой резни", которая в среднем уносит жизни более 5000 российских и украинских солдат в неделю... (Надеюсь, - ред.) будет объявлено прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которая никогда не должна была бы произойти, закончится. Божьего благословения нам всем!", - говорилось в публикации.
Позже спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор готовится.
Также в публикации Трампа было сказано, что после этого разговора он позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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