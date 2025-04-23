Рубио обеспокоен возможным возвращением Украины к жестким позициям на переговорах, - Reuters

Переговоры между представителями США, Украины и ведущих европейских стран, которые должны были состояться в среду в Лондоне, были отложены из-за отказа большинства министров иностранных дел поддержать предложенное соглашение о прекращении войны России с Украиной.

Рубио отменил свой визит в Лондон, что фактически сорвало встречу, в которой должны были принять участие главы МИД Великобритании, Украины, Франции и Германии.

Один из европейских чиновников Reuters сообщил, что Рубио выразил обеспокоенность, что Украина может вернуться к своим предыдущим жестким позициям, которая, по мнению Вашингтона, сделает невозможным любой прорыв на переговорах.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что Америка может выйти из посреднического процесса, если в ближайшее время не будет прогресса.

В то же время он выразил надежду, что Киев и Москва достигнут соглашения уже на этой неделе. Впрочем, большинство дипломатов скептически оценивают такие перспективы, указывая на серьезные разногласия между сторонами.