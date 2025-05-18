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Рубио: Россия подготовит документ с требованиями о прекращении огня в Украине

Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва подготовит документ с требованиями о прекращении огня в Украине. Идентичный документ будет разрабатывать и Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со на ссылкой на CBS News и Clash Report.

Отметим, что в субботу между Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор.

"Он объяснил мне, что они собираются предварительно подготовить документ с изложением своих требований к прекращению огня, который затем приведет к более широким переговорам. Так что, очевидно, украинская сторона будет работать над своим собственным предложением, и, надеюсь, оно скоро появится", - сказал Рубио.

Американский дипломат пояснил, что если предложения от России и Украины будут серьезными и жизнеспособными, "значит, налицо реальный прогресс, и мы сможем работать на его основе". Поэтому придется подождать и посмотреть.

Рубио выразил надежду, что российский документ будет близкий к тому, чего хочет украинская сторона.

"(Лавров - ред.) сообщил об этом во время нашего разговора, что их сторона будет работать над рядом идей и требований, которые они будут иметь для того, чтобы продвинуться вперед в вопросе прекращения огня и дальнейших переговоров. Так что мы будем ждать этого, и, надеюсь, это будет документ, достаточно близкий к тому, что хотят украинцы, чтобы можно было перейти к этому моменту и, возможно, урегулировать эти разногласия", - пояснил госсекретарь.

Напомним, в ходе этой же беседы Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, РФ тоже выразила к этому готовность.

Теперь вопрос состоит в том, чтобы всех собрать и решить, где, когда и чем будет встреча.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМирные переговорыРежим прекращения огняВойна в Украине