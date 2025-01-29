Рубио обсудил с главой МИД Египта меры, чтобы ХАМАС больше не мог управлять Газой

Как проинформировали в американском внешнеполитическом ведомстве, Рубио выразил благодарность главе МИД Египта за посреднические усилия со стороны Каира в обеспечении освобождения заложников и прекращения огня в Секторе Газа.

Кроме того, американский чиновник поблагодарил египетскую сторону за действия для продолжения поставок гуманитарной помощи по всей территории этого палестинского анклава.

"Он также подчеркнул важность привлечения ХАМАС к ответственности", - передали в Госдепе слова Рубио.

В ведомстве добавили, что госсекретарь США "вновь подчеркнул важность тесного сотрудничества для продвижения постконфликтного планирования, чтобы ХАМАС никогда больше не мог управлять Газой или угрожать Израилю".

Инициатива Трампа о переселении палестинцев из Сектора Газа

Соответствующий призыв со стороны Госдепартамента США поступил после того, как президент Дональд Трамп предложил Египту и Иордании принимать больше палестинцев.

Так, недавно Трамп в разговоре с королем Иордании Абдаллой II обсудил потенциальный план строительства жилья и переселения более 1 миллиона палестинцев из Сектора Газа в другие страны.

Инициатива появилась после того, как Израиль и группировка ХАМАС при участии посредников ранее в январе достигли соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении израильских заложников.

Иордания и Египет против идеи Трампа

Как отмечает Reuters, в минувшие выходные Иордания и Египет после комментариев Трампа о том, что они должны принять палестинцев из Газы, отказались от этого.

Вместе с тем стоит заметить, что предложение Трампа не упоминалось в заявлении Госдепа США относительно разговора между Рубио и главой МИД Египта 28 января.

А днем ранее госсекретарь США провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой, и в американском Госдепе после этого диалога также не упоминали замечания президента Штатов относительно перемещения палестинцев.