Рубио назвал условие для приглашения Зеленского на саммит G20

Журналисты поинтересовались у Рубио, планируют ли американские власти пригласить Зеленского на саммит G20, который состоится 14-15 декабря в Майами.

При этом приглашение на мероприятие уже получил российский диктатор Владимир Путин.

В ответ госсекретарь США подчеркнул, что решение об участии украинского лидера должен принять президент Дональд Трамп.

"Это встреча на уровне лидеров, поэтому соответствующее решение остается за президентом. Я бы не исключал такой возможности, особенно если его (Зеленского - ред.) участие может способствовать достижению положительного результата", - заявил Рубио.

Он также дал понять, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Напомним, в сентябре Соединенные Штаты пригласили главу Кремля на декабрьский саммит G20 в Майами. Там он потенциально мог бы встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

После этого Зеленский предложил Путину провести личную встречу в рамках саммита, однако российский диктатор отказался.

Сам Трамп ранее также заявлял, что не знает, согласится ли российский президент на трехстороннюю встречу с Зеленским в Майами.