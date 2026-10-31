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Рубио назвал условие для приглашения Зеленского на саммит G20

22:18 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Марко Рубио, глава Госдепа США (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить саммит "Группы двадцати", если получит соответствующее приглашение от американского коллеги Дональда Трампа.

Об этом заявил глава Госдепа США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Журналисты поинтересовались у Рубио, планируют ли американские власти пригласить Зеленского на саммит G20, который состоится 14-15 декабря в Майами.

При этом приглашение на мероприятие уже получил российский диктатор Владимир Путин.

В ответ госсекретарь США подчеркнул, что решение об участии украинского лидера должен принять президент Дональд Трамп.

"Это встреча на уровне лидеров, поэтому соответствующее решение остается за президентом. Я бы не исключал такой возможности, особенно если его (Зеленского - ред.) участие может способствовать достижению положительного результата", - заявил Рубио.

Он также дал понять, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Напомним, в сентябре Соединенные Штаты пригласили главу Кремля на декабрьский саммит G20 в Майами. Там он потенциально мог бы встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

После этого Зеленский предложил Путину провести личную встречу в рамках саммита, однако российский диктатор отказался.

Сам Трамп ранее также заявлял, что не знает, согласится ли российский президент на трехстороннюю встречу с Зеленским в Майами.

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