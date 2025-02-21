Рубио назвал цель встречи с РФ в Эр-Рияде и сказал, обсуждался ли вопрос территорий

Переговоры в Саудовской Аравии

"Мы не обсуждали никаких конкретных вопросов относительно территорий, никаких, потому что это не было целью этой встречи. Цель встречи заключалась в том, чтобы определить, есть ли реальный интерес к обсуждению мира или нет. Если есть, то это процесс, который можно начать", - заявил Рубио.

Также государственный секретарь США назвал "глупым" говорить о том, что Украина, или Европа будут "вырезаны" из переговоров, поскольку невозможно остановить войну, когда не представлены взгляды всех сторон.

"Так же и с европейцами. Европейцы и ЕС имеют свой собственный набор санкций против России. Даже если бы мы отменили все наши санкции - а об этом речь не шла - европейцы должны тоже снять санкции, чтобы что-то стало возможным. Итак, в какой-то момент со всеми ими нужно провести консультации, но мы просто еще не на этом этапе", - пояснил он.

Настроена ли Россия на мир

По словам Рубио, пока он не может ответить на вопрос о том, серьезно ли Россия настроена на мир. Это будет зависеть от того, какую позицию страна-террорист займет в будущем.

"Единственное, о чем мы договорились, это то, что мы будем говорить о мире. То, что они предложат, на что они готовы пойти, что они готовы рассмотреть, определит, серьезно ли они настроены на мир или нет. Мы просто еще не на этом этапе", - добавил он.