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Вирубували ліс під час пожеж: у Луганській області викрито "схему" на мільйон гривень

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Луганська область, П'ятниця 23 липня 2021 12:41
Вирубували ліс під час пожеж: у Луганській області викрито "схему" на мільйон гривень Фото: у Луганській області незаконно вирубали дерев на 1 млн гривень (gp.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Луганській області правоохоронці викрили незаконне розкрадання лісу на майже на 1 млн гривень. Фігуранти організували злочинну діяльність в період ліквідації масштабних лісових пожеж у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, схему налагодила злочинна група, до складу якої увійшли двоє службових осіб державного підприємства "Сватівське лісомисливське господарство" та місцевий мешканець.

Так, під час проведення вибіркових санітарних рубок, майстри лісу та їхній спільник здійснювали незаконну понаднормову порубку дерев для їх подальшого збуту.

Вказано, що деревина перевозилася без оформлення товарно-транспортних накладних та реалізовувалася поза касою держпідприємства.

Як повідомляють у прес-службі, самовільна вирубка та збут лісу здійснювалися саме у той час, коли увага правоохоронних органів була прикута до ліквідації масштабних лісових пожеж (упродовж липня-жовтня 2020 року) в інших районах Луганської області.

В результаті чого, усім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у незаконній порубці, перевезенні, зберіганні та збуті лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).

Крім того, представникам держлісгоспу інкримінується зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Фото: у Луганській області незаконно вирубали дерев на 1 млн гривень (gp.gov.ua)

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