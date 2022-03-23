У Рубіжному ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку, загинуло двоє дітей та дорослий

"Ворог не зупиняється і продовжує наполегливо цілити по мирних жителях. Сьогодні ще раз світ дізнається, що так званий "русский мир" - це смерть маленьких діточок", - зазначив Гайдай.

У Рубіжному окупанти потрапили нарядом у багатоповерховий житловий будинок (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Він також підкреслив, що йде поступове знищення інфраструктурних об'єктів Луганської області. При цьому в останні дні окупанти б'ють по місцевих підприємствах прицільно, майже безпомилково.

"Тому будьте дуже уважні: якщо зустрічаєте на вулиці людину, схожу на навідника або коригувальника - повідомляйте в поліцію або військовим. Ваша сміливість врятує життя багатьох", - додав голова Луганської ОДА.

Він також заявив, що вчора ввечері через обстріл ворога в Рубіжному сталося загоряння підприємства та навчального закладу. Крім того, рятувальники продовжували гасити полум'я на нафтопереробному заводі в Лисичанську.