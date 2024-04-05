Рубил украинский лес для обеспечения армии РФ: в Харьковской области задержан предатель

Очередной коллаборант был задержан в Купянске. Во время оккупации города мужчина пошел на сотрудничество с оккупантами.

Отмечается, что мастер леса ГП "Купьянское лесное хозяйство" стал "мастером леса Купянского лесничества".

Свои обязанности коллаборант исполнял с мая 2022 до деоккупации региона.



Мужчина вырубал украинский лес для последующей передачи древесины русским военным. За "работу" в РФ он успел получить более 70 тысяч российских рублей.

Пытался скрываться

Долгое время мужчина пытался "замаскироваться" в Купянске, будучи "вне политики", и периодически жил у родственников.

В настоящее время он находится под стражей.

Теперь предателю грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Фото: задержание лесника в Купянске (t.me/prokuratura_kharkiv)