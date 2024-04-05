Рубил украинский лес для обеспечения армии РФ: в Харьковской области задержан предатель

Правоохранители задержали в Харьковской области мужчину, который при оккупации региона рубил лес на нужды армии РФ. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Очередной коллаборант был задержан в Купянске. Во время оккупации города мужчина пошел на сотрудничество с оккупантами.
Отмечается, что мастер леса ГП "Купьянское лесное хозяйство" стал "мастером леса Купянского лесничества".
Свои обязанности коллаборант исполнял с мая 2022 до деоккупации региона.
Мужчина вырубал украинский лес для последующей передачи древесины русским военным. За "работу" в РФ он успел получить более 70 тысяч российских рублей.
Долгое время мужчина пытался "замаскироваться" в Купянске, будучи "вне политики", и периодически жил у родственников.
В настоящее время он находится под стражей.
Теперь предателю грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.
Недавно сообщалось, что бывшего гауляйтера освобожденной Балаклеи в Харьковской области приговорили к 14 годам тюрьмы. Также у него конфисковали имущество.
Также рассказывалось о том, как житель поселка Казачья Лопань в Харьковской области добровольно согласился сотрудничать с россиянами во время оккупации населенного пункта. Ему грозит заключение в срок от десяти до пятнадцати лет.
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