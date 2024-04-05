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Рубил украинский лес для обеспечения армии РФ: в Харьковской области задержан предатель

Фото: задержание лесника в Купянске (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали в Харьковской области мужчину, который при оккупации региона рубил лес на нужды армии РФ. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Очередной коллаборант был задержан в Купянске. Во время оккупации города мужчина пошел на сотрудничество с оккупантами.

Отмечается, что мастер леса ГП "Купьянское лесное хозяйство" стал "мастером леса Купянского лесничества".

Свои обязанности коллаборант исполнял с мая 2022 до деоккупации региона.

Мужчина вырубал украинский лес для последующей передачи древесины русским военным. За "работу" в РФ он успел получить более 70 тысяч российских рублей.

Пытался скрываться

Долгое время мужчина пытался "замаскироваться" в Купянске, будучи "вне политики", и периодически жил у родственников.

В настоящее время он находится под стражей.

Теперь предателю грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Фото: задержание лесника в Купянске (t.me/prokuratura_kharkiv)

Задержание предателей в Харьковской области

Недавно сообщалось, что бывшего гауляйтера освобожденной Балаклеи в Харьковской области приговорили к 14 годам тюрьмы. Также у него конфисковали имущество.

Также рассказывалось о том, как житель поселка Казачья Лопань в Харьковской области добровольно согласился сотрудничать с россиянами во время оккупации населенного пункта. Ему грозит заключение в срок от десяти до пятнадцати лет.

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