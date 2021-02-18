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Рубан заявив про можливий ріст випадків коронавірусу в Києві через тиждень

Автор: Дмитро Левицький, Андрій Козловський

Начальник управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що у столиці через тиждень очікується збільшення кількості нових випадків коронавірусу. Наразі епідеміологічна ситуація ускладнилась на заході України.

Про це Олег Рубан повідомив в коментарі РБК-Україна.

"Будемо спостерігати зміни, тому що зараз йде збільшення захворюваності у західних регіонах і через тиждень це дійде до Києва", - сказав голова Держспоживслужби.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство охорони здоров'я України повідомило про 6237 нових заражень коронавірусом у країні. Найбільше нових випадків в Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів опублікував постанову про продовження карантину в Україні до 30 квітня.

Крім того, у МОН пояснили, як працюватимуть дитсадки та школи під час адаптивного карантину.

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