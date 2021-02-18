Рубан заявив про можливий ріст випадків коронавірусу в Києві через тиждень

Начальник управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що у столиці через тиждень очікується збільшення кількості нових випадків коронавірусу. Наразі епідеміологічна ситуація ускладнилась на заході України.
Про це Олег Рубан повідомив в коментарі РБК-Україна.
"Будемо спостерігати зміни, тому що зараз йде збільшення захворюваності у західних регіонах і через тиждень це дійде до Києва", - сказав голова Держспоживслужби.
Нагадаємо, сьогодні Міністерство охорони здоров'я України повідомило про 6237 нових заражень коронавірусом у країні. Найбільше нових випадків в Івано-Франківській та Вінницькій областях.
Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів опублікував постанову про продовження карантину в Україні до 30 квітня.
Крім того, у МОН пояснили, як працюватимуть дитсадки та школи під час адаптивного карантину.