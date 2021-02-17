Як працюватимуть дитсадки та школи під час адаптивного карантину: у МОН пояснили

В Україну з 22 лютого повертається адаптивний карантин . В країні встановлюється "жовтий" рівень небезпеки.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, згідно з постановою, в Україні забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу.

Також заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів.

Шкарлет зазначив, що, якщо регіон потрапить у "червону" зону, то робота дитсадків, спецзакладів освіти та початкових класів продовжиться.

"Для всіх інших здобувачів освіти запроваджуватиметься дистанційне навчання. Моя позиція щодо очного навчання учнів початкової школи залишається незмінною. І я дякую колегам, які врахували та підтримали пропозиції не лише МОН, а й батьків та освітян", - зазначив він.