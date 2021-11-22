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Рубан про вихід Києва з "червоної" зони: зарано розглядати

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Держспоживслужби в Києві Олег Рубан прокоментував можливість виходу столиці з "червоної" зони карантину. Говорить, що це розглядати поки зарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Держспоживслужби в Києві Олега Рубана в ефірі "Україна 24".

Поки це не на порядку денному, вважає він.

"Перехід (Києву, - ред.) з "червоної" в "помаранчеву" зону зарано розглядати. У києві продовжуються всі карантинні заходи, лише дітей відправили до школи, до вишів", - зазначив він.

За його словами, в Києві з кінця жовтня спостерігали різкий підйом захворюваності. Карантин допоміг стабілізувати ситуацію, уточнив він.

"Це пов'язано з тим, що коронавірусна інфекція така ж інфекція, як і інші респіраторні і таких заходів потрібно буде притримуватися аж до березня місяця, коли циркулюють максимально всі ГРВІ. До березня необхідно розробляти різні заходи добровільного стимулювання населення до вакцинації, бо це кращий вихід", - вважає Рубан.

Заява Кличка

Мер Києва Віталій Кличко раніше спрогнозував, коли столиця може вийти з "червоної" зони.

"Я сподіваюся, що, якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми зможемо вийти з "червоної" зони та перейти в "помаранчеву", - заявив Кличко.

Нагадаємо, київська влада прийняла рішення повернути учнів за парти з 22 листопада.

Тиждень тому Кличко попередив про можливість введення повного локдауну в Києві.

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Київ