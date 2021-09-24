РПЦ "заборонила" вселенському патріарху Варфоломію виступати від імені світового православ'я

Синод Російської православної церкви (РПЦ) назвав грубим порушенням канонів візит Вселенського патріарха Варфоломія в Україну. У РПЦ "заборонили" йому виступати від імені світового православ'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журнал засідання Синоду РПЦ .

"Він (Варфоломій - ред.) більше не має права виступати від імені всього світового православ'я і представляти себе його лідером", - йдеться в журналі.

У РПЦ також визнали візит Вселенського патріарха в Україну "грубим порушенням канонів" православ'я.

"Підтримавши розкол в Україні, Патріарх Варфоломій втратив довіру мільйонів вірян. Підкреслити, що в умовах, коли більшість православних вірян світу не перебуває з ним у церковному спілкуванні", - наголошується в документі.