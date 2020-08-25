РПЦ змінила предстоятеля білоруської церкви

Фото: митрополит Павло залишив посаду предстоятеля БПЦ (facebook com bratstvo by)

Новим предстоятелем буде єпископ Борисовський і Мар'їногорьский Веніамін

Російська православна церква (РПЦ) змінила предстоятеля Білоруської православної церкви. Патріарший екзарх всієї Білорусі митрополит Павло подав прохання про звільнення від посади.

Відповідне рішення прийняв Синод РПЦ, передають "РИА Новости".

Повідомляється, що РПЦ звільнила митрополита Мінського і Заславського Павла від посади патріаршого екзарха всієї Білорусі.

"Патріаршим екзархом всієї Білорусі, митрополитом Мінським і Заславським призначений єпископ Борисовський і Мар'їногорьский Веніамін із збереженням за ним тимчасового управління Борисівської єпархією", - повідомив глава синодального відділу щодо взаємин РПЦ з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.

Він також додав, що митрополита Павла призначено головою Кубанської митрополії РПЦ.

Відзначається, що вперше БПЦ очолив білоруський митрополит. Як пишуть місцеві ЗМІ, єпископ Веніамін має репутацію дуже релігійної та молитовної людини.

Видання "Наша Ніва" пише, що про призначення екзархом Білорусі Веніамін дізнався від журналістів.

Нагадаємо, раніше Православна церква Білорусі закликала зупинити акції протесту в країні; в той же час церква засудила побиття демонстрантів і масові затримання.

Зазначимо, Білоруська церква є екзархатом РПЦ, відповідно, вона не визнала автокефалію Православної церкви України.