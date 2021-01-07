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У РПЦ назвали перетворення собору Святої Софії на мечеть "карою" за Україну

Автор: РБК-Україна

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило вважає перетворення стамбульського собору Святої Софії на мечеть "карою" за Україну. Зокрема, за надання автокефалії Православній церкві України.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія-1", передає "Інтерфакс".

За його словами, перетворення собору Святої Софії на мечеть за ініціативою турецької влади стало "покаранням божим".

"Патріарх Варфоломій (Вселенський патріарх - ред.) ввів розкольників до київської святині, до київської Софії, і втратив Софію константинопольську - вона стала мечеттю", - зазначив Кирило.

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Він також назвав надання томосу ПЦУ "злочином" патріарха Варфоломія.

Нагадаємо, влітку 2020 року у соборі Святої Софії вперше за 85 років прозвучала мусульманська молитва. Тепер собор використовується в якості мечеті для п'ятничної молитви. При цьому він залишається відкритим для всіх мусульман, немусульман та відвідувачів.

Відзначимо, 5 січня 2021 року була друга річниця отримання томосу про автокефалію ПЦУ, за ці два роки вже чотири православні церкви визнали її.

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