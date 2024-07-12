Разворот тренда: НБУ прогнозирует рост цен в Украине в ближайшие месяцы

Как отмечается в комментарии, после разворота инфляционного тренда в мае потребительская инфляция ожидаемо росла в июне, практически соответствуя прогнозу НБУ.

"Ценное давление будет сохраняться в последующие месяцы, прежде всего, из-за увеличения затрат бизнеса, в частности на оплату труда и электроэнергию, а также исчерпание эффектов значительных прошлогодних урожаев и ожидаемое повышение акцизов", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, фундаментальное инфляционное давление оставалось стойким. Показатель базовой инфляции в июне вырос до 5% с 4,4% в мае. С одной стороны, ее поддерживали дальнейший рост расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, определенное ухудшение инфляционных ожиданий, в частности, из-за ослабления обменного курса гривны. Сдерживающими факторами были вторичные эффекты от удешевления сырых продовольственных товаров.

Снижение цен на сырые продукты питания несколько замедлилось – до 6,5% г/г. Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары увеличились до 5,9% г/г.

Рост административно регулируемых цен существенно ускорился - до 13,3% г/г. Пересмотр тарифов на электроэнергию для населения имел значительное проинфляционное влияние и обусловил ускорение административной инфляции. Дополнительное давление на цены оказывало удорожание электроэнергии для небытовых потребителей, что отражается в потребительских ценах из-за вторичных эффектов, прежде всего, увеличения себестоимости, отметили в НБУ.

Ускорился рост цен на топливо - до 25,5% г/г. Такая динамика отражала удорожание нефти на мировых рынках, ослабление обменного курса гривны и активизацию закупок топлива перед ожидаемым повышением акцизного налога, пояснили в НБУ.

Цены на непродовольственные товары возобновили рост (на 0,4% г/г), прежде всего под влиянием курсового фактора. В частности, медленнее подешевели одежда и обувь, тогда как подорожание других непродовольственных товаров ускорилось.

Услуги также дорожали быстрее – на 9,9% г/г, вероятно, под давлением затрат бизнеса на оплату труда и энергию, говорится в комментарии.