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Развитие зеленой энергетики тормозится из-за 35 млрд долга перед инвесторам, - эксперт

Фото: развитие зеленой энергетики тормозится из-за 35 млрд долга перед инвесторам (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Украине для быстрого развития распределенной энергетики необходимо как можно быстрее начать решение проблемы долгов перед инвесторами в зеленую энергетику, которые превышают 34 млрд грн.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на председателя совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева.

"На сегодня перед бизнесом существует задолженность почти 34,5 миллиарда гривен от государственного предприятия "Гарантированный покупатель" за выданную в сеть электрическую энергию", - сказал он.

По его словам, это является главной причиной того, что частный бизнес не спешит строить распределенную генерацию.

"Поэтому у бизнеса есть большое недоверие к государству по внедрению проектов распределенной генерации", - добавил эксперт.

Он также отметил, что в результате такой политики частный бизнес сосредотачивается на строительстве энергомощностей для обеспечения собственного потребления, что не влияет на усиление энергосистемы в целом.

"Бизнес строит собственные стратегии самообеспечения, то есть это электростанции, которые не подключены к сетям", - пояснил Игнатьев.

Как сообщалось, по мнению экспертов, правительство, парламент и Нацкомиссия по вопросам энергетики должны спасти энергетику от паралича из-за имеющихся многомиллиардных долгов, которые постоянно увеличиваются.

 

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