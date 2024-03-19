На развитие украинского языка к 2030 году планируют потратить около 8 млрд гривен

Ориентировочный объем финансирования программы составляет 7,8 млрд гривен, в том числе за счет госбюджета 7,6 млрд гривен, 200 млн гривен местных бюджетов.

Как отмечается в обосновании, Конституционный суд Украины в своем решении от 14 июля 2021 года отметил, что Российская Федерация использует "языковой вопрос" как одних из инструментов своей геополитической экспансии.

"Угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государства, и без полноценного функционирования украинского языка во всех участках публичной жизни общества на всей территории Украины украинской нации грозит потеря статуса и роли титульной и государствообразующей нации, что равнозначно угрозе исчезновения Украинского государства по политической карте мира", - говорится в документе.

И зафиксированные факты лингвоцида украинского языка, которых только после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года уже насчитывается сотни, безоговорочно этому свидетельствуют, добавляют авторы проекта.

Основные задачи программы

В целях рационального использования ресурсов в Программе определены следующие основные задачи:

укрепление государственного статуса украинского языка, выработка действенного механизма его защиты, развития и популяризации;

обеспечение соблюдения должностными и должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления, другими должностными и должностными лицами требований закона об обязательности использования государственного языка при исполнении своих должностных обязанностей, недопущении его дискриминации;

мотивирование населения Украины к изучению, обучению и общению на украинском языке, внедрению и реализации соответствующих проектов;

разработка и создание сети курсов по изучению украинского языка (в том числе дистанционных и онлайн-курсов) для разных категорий лиц, в том числе на безвозмездной основе, осуществление других мер по содействию овладению государственным языком;

улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях;

введение и проведение экзаменов на уровень владения государственным языком, а также международного сертификационного экзамена по украинскому языку как иностранному на основании утвержденных требований к уровням владения украинским языком как иностранным А1-С2 в соответствии с общеевропейскими рекомендациями по языковому образованию (изучение, преподавание, оценка) для иностранцев , которые изъявили желание учить украинский язык;

содействие проведению научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского жестового языка;

развитие национальной словарной базы и обеспечение свободного доступа к ней пользователей; поддержка инноваций, новых знаний и развития современных культурных индустрий, увеличение количества и улучшение качества украиноязычного аудиовизуального культурного продукта на телевидении, радио, кино- и видеосети, обеспечение доступа зрителей к лучшим произведениям европейской и мировой кинематографии, в частности стимулирование дублирования на украинском языке произведений кинематографа;

содействие созданию информационной, в частности, медийной, украиноязычной продукции для детей; содействие внедрению образовательных теле- и радиопрограмм, онлайн-курсов по украинской истории и культуре;

дальнейшая поддержка книгоиздательского дела в Украине, в частности, издание книг на украинском языке, в том числе переводной литературы, повышение конкурентоспособности украинской книжной продукции как на отечественном книжном рынке, так и за пределами Украины;

создание условий для повышения осведомленности граждан о порядке применения норм законодательства о государственном языке в соответствующих областях, обеспечения реализации гражданами права на получение информации и услуг на украинском языке, в частности через медиа, рекламу, расширение украиноязычного информационного пространства, в том числе за рубежом.

Напомним, по данным опроса КМИС, по состоянию на февраль 2024 года в Украине есть 10% тех, кто хотел бы видеть русский язык либо официальным в своей области, либо вообще вторым государственным. В то же время 81% или желают ее устранения из официального общения на всей территории, или против ее использования в своем регионе.