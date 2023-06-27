Развитие медицины после войны: в Лондоне страны-союзницы и бизнес пообещали инвестиции

По его словам, стратегия комплексного обновления отрасли должна объединить продолжение реформ, привлечение инвестиций и новые механизмы финансирования.

"Впереди много работы по трансформации здравоохранения, к которой может присоединиться частный сектор. Надеюсь, что эта встреча предоставит вам возможность осознать возникшие перед Украиной вызовы и понять, как вы сможете воспользоваться инвестиционными возможностями. Правительство Украины ставит амбициозные цели и для их достижения требует полной поддержки бизнеса", - заявил Беркли.

Беркли также добавил, что страны-союзницы уже работают над помощью для Украины в восстановлении и развитии системы здравоохранения.

В свою очередь генеральный директор ассоциации "Лекарства для Европы" Адриан ван ден Ховен выразил убеждение, что судьба Украины связана с Европейским Союзом, поэтому у нее будут инвестиции.

"ЕС обсуждает инвестиционный акт, и мы с партнерами будем просить, чтобы Украина могла присоединиться", - сказал он о включении Украины в инвестиционные процессы ЕС.

По пути Украины в Европейский Союз стандарты медицинского обеспечения и регулирования будут адаптироваться к его стандартам, а требования станут выше, чем в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС.

Мария Карчевич, заместитель министра здравоохранения Украины по цифровому развитию, заявила, что Украина уже получает большие пакеты помощи от международных партнеров на поддержку здравоохранения и имеет план восстановления отрасли и стратегию развития до 2030 года, которая предусматривает развитие государственно-частного партнерства.

Генеральный директор украинской сети частных больниц "Добробут" Вадим Шекман заявил, что частный сектор предоставил во время войны платное и бесплатное лечение всем нуждающимся в помощи, но для восстановления и развития отрасли необходимы частные инвестиции, которые станут стимулом экономического роста.

"Здравоохранение - мощный драйвер: нет сильной страны и сильной экономики без должного медицинского обслуживания. Здравоохранение - индустрия, обеспечивающая занятость и развитие, а для этого нужны инвестиции. Украине даже с помощью партнеров не хватит денег на восстановление, поэтому сектору здравоохранения требуются частные инвестиции. И для их поступления необходимо создать условия. Бизнес должен четко понимать: зачем инвестировать, как и на каких условиях будут работать деньги, как они будут возвращаться инвесторам. Так что нам нужно продолжать реформы, находить решения и создавать возможности, в которые инвесторы смогут вкладывать деньги", - сказал в Лондоне руководитель "Добробута".

Представители медицинского профессионального сообщества также отметили необходимость изменения фокуса медицинской реформы с учетом потребностей военного времени и послевоенного восстановления.

Повышение качества украинской медицины и привлечение инвестиций эксперты видят через развитие государственно-частного партнерства, предоставление украинцам свободного выбора между государственными и частными медицинскими учреждениями по программе медицинских гарантий НСЗУ.

Министерство здравоохранения работает над созданием специальной рабочей группы по определению и внедрению новых направлений медицинской реформы.