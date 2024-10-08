Развитие атомной энергетики. Украинцы одобряют строительство новых АЭС, как и европейцы

Рекордная поддержка населением атомной энергетики, которую зафиксировали последние социологические опросы – европейский и мировой тренд, на который повлияла война и печальный опыт Германии, которая в свое время отказалась от АЭС под влиянием пророссийского газового лобби и теперь пытается вернуть утраченное. Подробнее – в материале.

Опубликованное 2 октября исследование группы "Рейтинг" показало, что развитие атомной энергетики считают необходимым почти 80% респондентов; только 12% называют его скорее ненужным, 5% однозначно ненужным.

Около 80% опрошенных положительно оценивают инициативу достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС (41% – вполне положительно, 36% скорее положительно). Против такой инициативы выступают только 17%. Больше достройку энергоблоков поддерживает молодежь и жители восточных областей.

Такое единодушие в положительном отношении к атомной энергетике не является чем-то исключительным. Пока это характерно для большинства развитых стран мира и особенно Европы. А высокий уровень поддержки со стороны молодежи свидетельствует о ее осведомленности, возможно даже интуитивной, в экологических проблемах и перспективах.

Украина присоединилась к коалиции Powering Past Coal Alliance и пообещала отказаться от использования угля (как минимум, на государственных ТЭС) до 2035 года. Чиновники обещают выполнить это обязательство даже несмотря на войну. Пока почти все тепловые электростанции Украины повреждены или разрушены. Доля в производстве электроэнергии ТЭС снизилась до 5%. Вкладывать средства в их восстановление бессмысленно, поскольку ЕС стремится достичь климатической нейтральности к 2050 году. Украина, которая к тому времени уже присоединится к европейскому сообществу, в этом нет сомнения) будет вынуждена закрыть все нарушающие стандарты энергостанции.

Для Европы цифры 2035 и 2050 – своего рода "экологические коды", устанавливающие точные временные рамки базовых этапов энергетической декарбонизации. Всем понятно, что никакие альтернативные источники энергии не вытянут систему устойчивого энергообеспечения прежде всего в условиях массового развития электротранспорта, майнинга, энергозатратных центров производства, обработки данных и т.д. Гарантированно это можно достичь из-за увеличения мощностей атомных электростанций. Это крупные долгосрочные инвестиции, которые всегда окупаются из-за низкой стоимости ядерного электричества.

Именно поэтому исследования общественного мнения в странах Европы фиксируют рост поддержки АЭС, в том числе строительство новых блоков. С момента вторжения России в Украину эта поддержка ощутимо возросла.

По данным опроса 30 сентября 2024 года, намерения правительства Швейцарии строить новые ядерные блоки поддерживает 53% респондентов. В настоящее время Швейцария имеет четыре реактора, которые производят около трети электроэнергии.

Зимой этого года эстонские социологи из Kantar Emor показали, что 69% респондентов выступает за рассмотрение возможности строительства в Эстонии атомной электростанции, являющейся максимальным уровнем поддержки с момента начала исследований с 2019 года.

В Финляндии, где действуют шесть реакторов, исследовательская группа Finnish Energy, представляющая около 260 финских компаний в сфере ТЭК, в 2023 году констатировала, что поддержка ядерной энергетики, которая постоянно измерялась с 1983 года, сейчас самая высокая за всю историю исследования. "За" выступает 68% населения.

Чехи, согласно опросу компании IBRS, выразили поддержку развитию атомной энергетики на уровне 65%, и около 93% людей в стране хотят, чтобы она оставалась самодостаточной в производстве электроэнергии.

Франция в конце 2022 года сделала детальное исследование, показавшее, что атомная энергетика становится все более популярной среди населения: 62% опрошенных назвали ее дешевой, а 78% опрошенных считают, что атом гарантирует энергетическую независимость страны. Подавляющее большинство воспринимает атом как энергию будущего (81%), чистую (78%), безопасную (70%).

Из высказанного французами наиболее интересно мнение, что атом стал гарантией независимости. Этот тезис не случайно уплыл именно в 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину. Франция, как и вся Европа, наблюдала за опытом Германии, которая оказалась единственной страной Европы, категорически отказавшейся от атомной энергетики в 1998 году.

Тогда это выглядело так, будто правительство под руководством канцлера Герхарда Шредера (Gerhard Schröder) приняло сторону социально-популярной идеи "озеленения экономики". Но вскоре стало ясно, что решение о поэтапном закрытии АЭС приведет к необходимости других источников энергоносителей. Так возник проект строительства "северных потоков". А господин Шредер стал главой комитета акционеров компании Nord Stream AG, членом правления Газпрома (до 2022 года) и, как утверждается в Википедии, "личным другом Путина".

В преддверии плановой остановки последних трех АЭС (должно было произойти в 2022 году, но фактически состоялось в 2023-м) были обнародованы результаты опроса Civey для Spiegel, по которым 78% немцев высказались за продление эксплуатации АЭС, а 41% респондентов ответили утвердительно строить новые АЭС. Для Германии с ее склонностью к поддержке "зеленых" это сверхвысокий показатель.

Отношение к ядерной энергетике радикально изменилось не только в Германии, но и во всем цивилизованном мире. На конференции ООН по изменению климата в Дубае в 2023 г. 20 стран призвали значительно увеличить глобальную мощность атомных электростанций. Среди стран, подписавших совместную декларацию – США, Франция, Великобритания, а также принимающая страна – Объединенные Арабские Эмираты. Этот шаг должен помочь ослабить зависимость от ископаемых источников энергии, отмечается в документе.

Декларацию распространил посланец США по климату бывший Госсекретарь Джон Керри. Он напомнил, что, согласно научным данным, без атомной энергетики достичь климатической нейтральности к 2050 году не удастся. Декларация призывает международные финансовые институты содействовать расширению ядерной энергетики. В настоящее время это запрещено уставами ряда интернациональных банков. К примеру, Всемирный банк не вкладывал средства в развитие отрасли с 1959 года.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также призвал к отмене ограничений на инвестиции в атомную энергетику. "Я думаю, что эта позиция устарела и не отвечает никаким научным или технологическим критериям", – сказал он.

Интересно, что свою подпись не поставил Китай (видимо, из-за "солидарности" с Россией). Но именно он активно строит почти 30 новых реакторов, намереваясь опередить Францию и США по объему производства атомной энергии до 2030 года, понимая, что это в первую очередь самая дешевая электроэнергия для технологических нужд.

США это тоже понимают. Поэтому там предоставили финансирование для первого в истории возобновления уже остановленной работы АЭС. Стратегический партнер "Энергоатома" компания Holtec International, участвующая в реализации в Украине проекта строительства завода по производству компонентов малых модульных реакторов (ММР) и возведении завода по производству компонентов для СХОЯТ, получила кредитные гарантии на сумму $1,52 млрд для перезапуска атомной электростанции в штате Мичиган. И, похоже, реновация АЭС входит в моду.

Компания NextEra – оператор АЭС Duane Arnold, расположенная в штате Айова и выведенная из эксплуатации в 2020 году, также заявила о намерении перезапустить энергоблок, поскольку Facebook, Microsoft, Apple и Google построили в штате центры обработки данных, которые имеют значительные потребности в электроэнергии.

Франция, которая благодаря 56 реакторам генерирует до 70% собственной электроэнергии и является крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе (поставляет продукцию своих АЭС Великобритании и Италии) планирует расширение. Там идет подготовка к запуску третьего блока АЭС Flamanville, которая станет вторым атомным энергоблоком в Европе, оснащенным реактором с водой под давлением EPR. Первый такой блок работает на финской АЭС Olkiluoto-3, еще два блока с реакторными установками EPR возводятся в Великобритании на АЭС Hinkley Point C.

Кстати, у Швеции и Финляндии есть по шесть действующих реакторов. В Словакии – четыре, но их работы хватает на обеспечение 50% потребностей. Чехия производит около 30% электроэнергии с помощью шести реакторов.

Власти Румынии, где действуют две АЭС, мечтают увеличить их количество, но эти планы пока не очень конкретны. Словения эксплуатирует один ядерный реактор вместе с Хорватией, обеспечивая тем самым свои потребности в электроэнергии на 36%. В Испании около четверти производимой электроэнергии приходится на семь атомных электростанций. И сейчас испанское правительство изучает возможность разработки собственных урановых месторождений.

Возможно, это выглядит парадоксально, но само вторжение России стало катализатором "проядерных" настроений в Европе. Так, бельгийское правительство отложило ранее одобренную постепенную остановку своих АЭС на десять лет – с 2025 года на 2035 год. К настоящему моменту два из семи реакторов продолжают работать. На сегодняшний день в Бельгии половина электроэнергии производится на АЭС.

Также поступили и Нидерланды — вместо решения о поэтапном отказе от атомной энергетики они рассматривают строительство двух новых АЭС. Поскольку единая атомная электростанция покрывает лишь 3% потребностей страны в электроэнергии, и этого недостаточно.

Некоторые страны Европы, не имевшие ядерной энергетики, после вторжения России выразили желание построить АЭС. Поляки, например, мечтают запустить первый атомный реактор к 2033 году. За право реализовать проект борются компании из США, Южной Кореи и Франции.

Атомная энергетика обеспечивает около 43% низкоуглеродистой электроэнергии в регионе ЕЭК ООН (европейская экономическая комиссия ООН) и позволяет странам достигать частичной углеродной нейтральности. Но в соответствии с Европейским Зеленым Курсом (ЕСК) и обязательствами ЕС по глобальным климатическим мерам согласно Парижскому соглашению, континент должен прийти к нулевой отметке выбросов парниковых газов в 2050 году.

Поэтому Украине следует спешить с достройкой ядерных мощностей. Как известно, строительство третьего энергоблока Хмельницкой АЭС планируется в течение трех лет, а четвертого — через год-полтора после завершения третьего. Ожидается, что оба блока добавят в энергосистему дополнительно 2,2 ГВт мощности.

Фото: Хмельницкая АЕС (УНІАН)

В июле комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил законопроект №11146, регулирующий размещение, проектирование и строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Но депутаты затормозили процесс, опасаясь негативного общественно резонанса.

Однако данные соцопроса развеяли все сомнения – украинцы, как и европейцы, "излечились" от негативизма в отношении ядерной энергетики и полностью готовы воспринимать ее расширение. Поэтому вопрос достройки АЭС это уже сфера не социологии, а политической воли.