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Разведывательные службы РФ за последний год понесли большие потери, - WP

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Пятница 17 февраля 2023 21:15
Разведывательные службы РФ за последний год понесли большие потери, - WP Фото: Разведывательные службы РФ за последний год понесли большие потери (УИНАН)
Автор: Дмитрий Браславский

Представители спецслужб США и Европы предупреждают, что разведывательные службы РФ за последний год понесли большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Арест Артура Эллера 21 января, начатый главным образом на доказательствах, собранных ФБР во время пребывания подозреваемого во Флориде, стал очередным показателем теневой войны против российских спецслужб.

За последний год, когда западные правительства увеличили поставки оружия в Украину и ввели экономические санкции против РФ, службы безопасности США и Европы вели параллельную, хотя и менее заметную кампанию, направленную на выведение из строя российских шпионских сетей.

Дело в Германии, также связанное с арестом высокопоставленного чиновника службы внешней разведки Германии, сдвинулось после поиска российских агентов в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении.

Эти действия являются точечными ударами по агентам РФ, все еще находящимся в Европе. Это происходит и после массовой высылки более 400 сотрудников российской разведки из посольств РФ по всему континенту в прошлом году. США и Европа предупреждают, что РФ сохраняет значительный потенциал, но говорят, что ее разведывательные службы за последний год понесли большие потери, чем когда-либо после окончания холодной войны.

Масштабы кампании, по-видимому, застали Россию врасплох и ослабили ее способность проводить операции по влиянию в Европе, поддерживать контакты с информаторами или предоставлять Кремлю информацию по ключевым вопросам.

"У нас нет иллюзий по поводу того, что россияне будут продолжать попытки" воспроизвести сети в Европе, - сказал высокопоставленный представитель западной службы безопасности.

Чиновник сказал, что его страна и другие страны поделились именами тех, кого они отправили с другими членами Европейского Союза. По словам чиновника, из этих попыток России повторно внедрить шпионов ни одна не имела успеха.

Напомним, что сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии мог попытаться передать данные о позициях реактивных систем залпового огня HIMARS и систем противовоздушной обороны IRIS-T в Украине.

Сотрудник Министерства иностранных дел Чехии сотрудничал со Службой внешней разведки России и сливал им секретную информацию.

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