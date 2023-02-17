Немецкий разведчик мог передавать РФ информацию про HIMARS для ВСУ, - СМИ

Сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии мог попытаться передать данные о позициях реактивных систем залпового огня HIMARS и систем противовоздушной обороны IRIS-T в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Отмечается, что весной прошлого года российские спецслужбы через посредника Артура Е. поручили Карстену Л. перехватить и передать точные данные GPS американских систем HIMARS и немецких систем ПВО IRIS-T, поставленных США и ФРГ Вооруженным силам Украины.

По словам собеседников, эту информацию, скорее всего, передать не удалось.

Spiegel сообщает, что Карстен Л. был задержан в конце декабря 2022 года. По данным СМИ, он работал в аналитическом отделе Федеральной разведывательной службы Германии. Подозреваемый получил доступ к полученной во время прослушивания информации, которой с разведкой делились другие западные спецслужбы.

Артур Е. был задержан 22 января по подозрению в госизмене и контактах с российскими спецслужбами. По словам Генпрокуратуры ФРГ, Карстен Л. добывал секретные данные, а Артур Е. затем доставил их в Россию.