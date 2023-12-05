В разведке заявили о вспышке российских ИПСО с начала ноября

Он напомнил, что ряд ИПСО реализовывались врагом годами. Россияне пытались деморализовать украинское общество, расколоть его и лишить мотивации для сопротивления. Это было еще с 2014 года и продолжалось во время вторжения оккупантов на украинскую территорию.

"Мы фиксируем после начала ноября буквально вспышку активностей разного рода, которые соединены между собой. То есть, это не только информационные кампании. Они напрямую связаны с акциями прямого действия, с разного рода террористическими акциями, спецоперациями врага, которые объединяются в общую канву. И буквально каждый день мы видим проявления этих вещей", - отметил Юсов.

Фейки россиян

Напомним, последнее время российские пропагандисты все чаще распространяют фейки, которые связаны с войной против Украины.

В частности, недавно враг выдумал, что в Украине начали вручать повестки при помощи приложения "Дія". Такая информация оказалась ложной.

Также пропагандисты распространяли видео в соцсетях с якобы заявлением президента Украины Владимира Зеленского об "отмене военного положения в 10 областях". Оно было фейковым.