RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В разведке заявили о вспышке российских ИПСО с начала ноября

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинская разведка фиксирует вспышку вражеской активности с начала ноября. В частности, речь о информационно-психологических операциях и спецоперациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он напомнил, что ряд ИПСО реализовывались врагом годами. Россияне пытались деморализовать украинское общество, расколоть его и лишить мотивации для сопротивления. Это было еще с 2014 года и продолжалось во время вторжения оккупантов на украинскую территорию. 

"Мы фиксируем после начала ноября буквально вспышку активностей разного рода, которые соединены между собой. То есть, это не только информационные кампании. Они напрямую связаны с акциями прямого действия, с разного рода террористическими акциями, спецоперациями врага, которые объединяются в общую канву. И буквально каждый день мы видим проявления этих вещей", - отметил Юсов. 

Фейки россиян

Напомним, последнее время российские пропагандисты все чаще распространяют фейки, которые связаны с войной против Украины. 

В частности, недавно враг выдумал, что в Украине начали вручать повестки при помощи приложения "Дія". Такая информация оказалась ложной. 

Также пропагандисты распространяли видео в соцсетях с якобы заявлением президента Украины Владимира Зеленского об "отмене военного положения в 10 областях". Оно было фейковым.  

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияІПСОГУРГлавное управление разведкиВойна России против Украины