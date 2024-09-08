В разведке США говорят, что Россия продвигает Трампа и действует "более изощренно, чем раньше"

Деятельность России "более изощренная, чем в предыдущие избирательные циклы", цитирует издание слова высокопоставленного чиновника Офиса директора национальной разведки (ODNI), сказанные на брифинге для журналистов.

Он отметил, что Россия использует "настоящие голоса США" для "отмывания" российской правительственной пропаганды и распространения разъединяющих общество нарративов в социальных сетях, а также на фейковых веб-сайтах, выдающих себя за легитимные американские медиаорганизации.

"По словам чиновника, Москва нацелена в частности на колеблющиеся штаты США и использует искусственный интеллект для более быстрого и убедительного создания фейкового контента с целью формирования результата в пользу бывшего президента Дональда Трампа", - говорится в публикации издания.

Это "соответствует более широким внешнеполитическим целям Москвы по ослаблению Соединенных Штатов и подрыву поддержки Вашингтоном Украины", - заявил представитель ODNI, который, как и другие, говорил на условиях анонимности в соответствии с основными правилами, установленными агентством.

Две вещи ставят "Россию во главу угла" среди иностранных правительств, стремящихся повлиять на выборы в США, сказал представитель ODNI: "Они достаточно сильны и достаточно опытны в этом виде деятельности. Также масштаб и размах их деятельности очень значительны".

"Россия работает на повышение и понижение голосов", - сказал чиновник. Русские используют искусственный интеллект "для более быстрого и убедительного создания синтетического контента" и наемные фирмы, использующие маркетинг, связи с общественностью и другие знания, чтобы усложнить определение их мотивов.

"Американцы с большей вероятностью поверят взглядам других американцев, чем контенту с явными признаками иностранной пропаганды. Поэтому мы видим, что они полагаются на сознательных и самопроизвольных американцев, чтобы сеять, продвигать и добавлять достоверности нарративам, являющимся интересами этих иностранных субъектов", – сказал чиновник.