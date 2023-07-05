В разведке рассказали, при каких условиях украинские войска освободят Бахмут

Бахмут будет освобожден, если динамика успешных действий украинских военных на этом направлении сохранится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова командира разведывательного подразделения "Терра" Николая Волохова.
"На протяжении последнего месяца (на Бахмутском направлении имеем - ред.) стабильные успехи в продвижении вперед: освобождение украинской земли от врага, отвоевание того, что было потеряно. Начинаем заходить на те территории, которые мы с самого начала не контролировали. Поэтому в целом все достаточно положительно и оптимистично", - сказал он.
При этом разведчик подчеркнул, что пока рано говорить о какой-то победе.
Кроме того, Волохов рассказал об изменении поведения оккупантов во время боевых действий на Бахмутском направлении.
"Характер столкновений - много пехотных боев, но в последнее время и с нашей, и с вражеской стороны привлекается много танков. Если до этого была только пехота, то сейчас враг активно показывает технику. Для нас это хороший знак, потому что это свидетельствует о том, что они не справляются и им нужно вытягивать резервы", - добавил разведчик.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский уверен, что украинские военные смогут освободить Бахмут во время контрнаступления.
Отметим, что наши бойцы продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. Они оказывают давление на оккупантов и выбивают их из ранее захваченных рубежей севернее и южнее Бахмута. Силы обороны также имеют частичный успех в районе Клещиевки.
При этом протяженность так называемой "горячей" линии столкновения превышает 1200 км.
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