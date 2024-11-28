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В разведке показали видео уничтожения техники РФ подразделением Firebird

Четверг 28 ноября 2024 19:48
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В разведке показали видео уничтожения техники РФ подразделением Firebird Иллюстративное фото: в разведке показали видео уничтожение техники РФ подразделением Firebird (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают защищать страну от российских захватчиков С помощью дронов разведчики уничтожили не только технику россиян, но и их позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинской разведки.

Как рассказали в разведке, на этот раз на видео была показана работа бойцов спецподразделения ГУР МО Украины Firebird. Они, с помощью FPV-дронов, продолжают уничтожать российскую военную технику и "кошмарить" тайники оккупантов.

"На видео – успешные эпизоды огневого поражения замаскированных вражеских танков, автомобильной и другой военной техники захватчиков, а также точные атаки по укреплениям россиян", – написали в разведке.

Ситуация на фронте

Ранее РБК-Украина писала, что по состоянию на утро 28 ноября на фронте всего произошло 157 боевых столкновений.

При этом в сутки, 27 ноября, украинские военные ликвидировали 1220 оккупантов. С начала вторжения потери РФ уже превысили 736 тысяч военных.

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