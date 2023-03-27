Спецназовцы СБУ отработали по вражескому БМП дроном, показали видео

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Воины Центра спецопераций "А" отработали по оккупантам FPV-дроном. А еще одну российскую БМП уничтожили дроном-камикадзе у вражеских позиций. Ты же хотел земли этой? Так что теперь смешайся с ней", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что контрразведчики СБУ с начала года уничтожили десятки единиц вражеской техники. Также показали результаты своей работы за последние дни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.