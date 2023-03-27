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Спецназовцы СБУ отработали по вражескому БМП дроном, показали видео

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Понедельник 27 марта 2023 17:54
Спецназовцы СБУ отработали по вражескому БМП дроном, показали видео Фото: спецназовцы СБУ отработал по вражескому БМП дроном, показали видео (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Спецназовцы СБУ уничтожили экипаж БТР и пехоту, отработав по врагу FPV-дроном.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Воины Центра спецопераций "А" отработали по оккупантам FPV-дроном. А еще одну российскую БМП уничтожили дроном-камикадзе у вражеских позиций. Ты же хотел земли этой? Так что теперь смешайся с ней", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что контрразведчики СБУ с начала года уничтожили десятки единиц вражеской техники. Также показали результаты своей работы за последние дни.

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