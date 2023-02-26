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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В разведке назвали одну из стратегических целей контрнаступления ВСУ

Фото: Вадим Скібіцький (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Одной из стратегических целей украинского контрнаступления будет попытка "вбить клин в российский фронт на юге".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению", - сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Он отметил, что конкретное время контрнаступления зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.

По его словами, одной из стратегических целей будет попытка "вбить клин в российский фронт на юге - между Крымом и материковой частью России".

Скибицкий также не исключил, что Украина будет наносить удары по оружейным складам на территории РФ, в частности, в Белгородской области.

"Оттуда стартуют атаки по Украине. Это представляет угрозу, например, для Харькова", - сказал он.

Представитель разведки подчеркнул, что цель контрнаступления - "освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым".

"Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года", - добавил он.

Как сообщалось ранее, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет победным и анонсировал большое контрнаступление ВСУ весной.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина вступает в новый период войны. Сейчас идет работа над контрнаступлением.

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