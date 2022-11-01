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В разведке узнали о планах Ирана по поставкам дронов России: сколько и когда отправят

Фото: Иран планирует передать России новую партию дронов в начале ноября (twitter.com/syr_mil_wik)
Автор: Елизавета Драбкина

Иран планирует отправить России новую партию из более 200 боевых дронов в начале ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что в новую партию должны входить беспилотники Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

Известно, что поставка дронов будет осуществляться Каспийским морем в порт Астрахань.

Беспилотники будут поступать в разобранном состоянии. На территории России их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2".

Указано, что с 13 сентября, когда россияне впервые применили против Украины иранские дроны, украинские Силы обороны сбили более 300 таких беспилотников.

Напомним, по данным CNN, Иран готовится отправить РФ около тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты, и больше ударных дронов.

Кроме того, по данным ГУР, Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 километров уже в следующем месяце.

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