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В разведке Британии объяснили, что скрывается за словами Путина о МиГах над Черным морем

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Заявление диктатора Владимира Путина о патрулировании МиГов с "Кинжалами" над Черным морем не выходит за рамки привычной российской риторики - своего рода демонстрация возможностей РФ производить оружие.

Такую оценку дали в Министерстве обороны Британии, пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter ведомства.

"Это заявление соответствует типичной российской риторике, направленной на внутреннюю аудиторию, которая называет Запад агрессором и в то же время представляет действия России как необходимые для защиты государства", - говорится в сообщении.

При этом, как подчеркивают в ведомстве, конкретное упоминание Путиным ракеты "Кинжал" и ее возможностей "почти наверняка" было сделано "в целях стратегического обмена сообщениями", чтобы продемонстрировать, что Россия по-прежнему способна производить и эксплуатировать недавно разработанное оружие, несмотря на продолжающуюся войну в Украине.

Заявление Путина

После того, как украинские военные провели ряд операций в Черном море, российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские истребители МиГ-31К будут патрулировать небо над Черным морем.

В то же время авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап в комментарии РБК-Украина заявил, что заявления российского диктатора Владимира Путина о патрулировании - это запугивание. Такого же мнения придерживаются и в ВМС Украины.

При этом военный эксперт, полковник Владислав Селезнев считает, что в случае, если Россия "перетянет" истребители МиГ-31 с "Кинжалами" для патрулирования воздушного пространства над Черным морем, в Украине увеличится количество угроз, а соответственно, и тревог.

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Владимир ПутинРоссийская Федерация