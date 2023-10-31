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В разведке Британии объяснили, зачем РФ сменила командующего на Херсонском направлении

Фото: генерал-полковник Михаил Теплинский (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Назначение нового командующего оккупантами на Херсонском направлении генерал-полковника Михаила Теплинского свидетельствует об усилении давления на группировку захватчиков на юге со стороны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Назначение Теплинского, вероятно, является показателем усиления давления на российские силы,в этом районе (имеются ввиду оккупированные территории Херсонской области, включая восточный берег реки Днепр, - ред.)", - говорится в сообщении.
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Как отмечается в британской разведке, в последние недели боевые действия в этом районе усилились, поскольку "украинские силы оспаривают контроль России над восточным берегом реки".

"Почти наверняка отражение украинских атак через Днепр и удержание территории в оккупированной Херсонской области остается высокоприоритетной задачей для российских сил в Украине", - отмечают британские разведчики.

Характеризуя генерала, в британской разведке считают, что "Теплинский, вероятно, пользуется большим уважением в российском Генштабе и имеет опыт командования операциями в этом районе". В частности, по мнению британских разведчиков, "он был офицером на местах", отвечавшим за "относительно успешный вывод" российских сил с Херсона и правобережной части региона.

Назначение Теплинского

Ранее о новой "ротации" российских генералов на Херсонском направлении сообщалось в отчете Института изучения войны. По данным составителей, Россия, вероятно, заменила руководившего группировкой "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича на командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Позже эту информацию подтвердили российские СМИ.

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