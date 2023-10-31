В разведке Британии объяснили, зачем РФ сменила командующего на Херсонском направлении

"Назначение Теплинского, вероятно, является показателем усиления давления на российские силы,в этом районе (имеются ввиду оккупированные территории Херсонской области, включая восточный берег реки Днепр, - ред.)", - говорится в сообщении.

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Как отмечается в британской разведке, в последние недели боевые действия в этом районе усилились, поскольку "украинские силы оспаривают контроль России над восточным берегом реки".

"Почти наверняка отражение украинских атак через Днепр и удержание территории в оккупированной Херсонской области остается высокоприоритетной задачей для российских сил в Украине", - отмечают британские разведчики.

Характеризуя генерала, в британской разведке считают, что "Теплинский, вероятно, пользуется большим уважением в российском Генштабе и имеет опыт командования операциями в этом районе". В частности, по мнению британских разведчиков, "он был офицером на местах", отвечавшим за "относительно успешный вывод" российских сил с Херсона и правобережной части региона.

Назначение Теплинского

Ранее о новой "ротации" российских генералов на Херсонском направлении сообщалось в отчете Института изучения войны. По данным составителей, Россия, вероятно, заменила руководившего группировкой "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича на командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Позже эту информацию подтвердили российские СМИ.