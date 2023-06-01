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Разведчики показали уничтожение врага дронами на Бахмутском направлении

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Бахмутском направлении враг перешел к обороне. Тем временем наши аэроразведчики продолжают уничтожать россиян с помощью БПЛА.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

На видео можно увидеть работу аэроразведчиков 24-ого отдельного штурмового батальона "Айдар". Военные продолжают работать по врагу, который прячется в окопах, дронами.

Ситуация на Бахмутском направлении

"Враг перешел к обороне. Наблюдается значительное уменьшение любых активных действий врага при увеличении количества обстрелов из тяжелого вооружения, в основном из артиллерии и минометов", - написал Сырский.

Добавим, что, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, российские оккупанты сегодня контролируют большую часть Бахмута. Под контролем наших военных остаются окрестности на юго-западной части населенного пункта и вход в город.

Наступательный потенциал врага был остановлен, в то же время оккупанты увеличили количество артиллерийских снарядов. В частности, россияне продолжают перегруппировку войск, заменяя "вагнеровцев" на регулярные войска. ВСУ продолжают выполнять свои задачи в направлении и усложнять планы врагу.

Фото: ситуация на Бахмутском направлении на 1 июня 02:24 (deepstatemap)

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