Потери РФ на фронте

Почти за три года полномасштабной войны Россия потеряла более 867 тысяч солдат. За минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1180 российских захватчиков.

Как сообщало ранее Минобороны, прошлый год стал для России рекордным по потерям как среди личного состава, так и по технике. За год потери РФ превысили 400 тысяч военных.

Стоит добавить, что за минувшие сутки на фронте зафиксировали 112 боевых столкновений. Самым активным направлением фронта остается Покровский.

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