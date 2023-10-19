Разведчики ГУР показали, как "охотятся" на оккупантов под Бахмутом (видео)

ГУР показало работу операторов дронов на Бахмутском направлении. Защитники ищут вражескую технику, укрытия захватчиков и окопы.

"Наши операторы дронов-камикадзе в Клещиевке и Бахмуте мастерски врываются в захватнические окопы, вражеские укрытия в зданиях, а также палят технику и военное оборудование россиян", - говорится в сообщении.

Бои за Бахмут

Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Наши защитники продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута. Ранее там были освобождены населенные пункты Клещиевка и Андреевка.

При этом сам Бахмут пока остается под контролем врага. Также оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции на южном фланге, но безуспешно.