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Разведка США наблюдает усиление дезинформации против Зеленского, - CNN

Вашингтон , Среда 15 мая 2024 21:09
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Разведка США наблюдает усиление дезинформации против Зеленского, - CNN Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Разведка Соединенных Штатов Америки обнаружила, что россияне усилили кампанию по дезинформации против президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Высокопоставленный представитель Администрации президента США Джо Байдена рассказал изданию, что Россия воспользовалась различными недавними событиями, чтобы разжечь критику против Зеленского и его способности управлять государством.

Источник журналистов сообщил, что дезинформация против президента Украины "определенно усиливается".

В CNN уточнили, что россияне для дезинформации против Зеленского активно используют недавний отход украинских войск из Авдеевки, а также решение, что президентские выборы в Украине решили отложить.

На этом фоне в США больше обеспокоены влиянием таких действий России на страны за рубежом, чем внутри Украины.

"Именно поэтому мы информируем об этом наших союзников и партнеров. Мы хотим убедиться, что подобная российская дезинформация не закрепится в других странах, которые могут не понять: "О, конечно, они не могут провести выборы, потому что находятся в военном положении в результате войны России", - рассказал собеседник издания.

Выборы президента отложили

Напомним, выборы президента Украины должны были состояться еще 31 марта этого года. Но этого так и не произошло, поскольку в стране действует военное положение.

В частности, выборы в условиях военного положения запрещены в рамках украинского законодательства.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в начале марта назвал дополнительные причины, почему проведение президентских выборов в Украине невозможно.

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